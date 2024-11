Schreuders e la tradizione del Groningen

Il Groningen ha saputo costruire qualche carriera importante. Si è guadagnato una credibilità in Olanda, anche se non può vantare le potenzialità economiche dell’Ajax, del Psv Eindhoven e del Feyenoord. Sul mercato si è distinto spesso per le sue intuizioni: da Arjen Robben a Luis Suarez, da Filip Kostic ad Alexander Sørloth, da Hans Hateboer a Jørge Strand-Larsen. Ora sta crescendo un attaccante esterno che potrebbe diventare un altro affare, a livello di bilancio. Si chiama Jorg Schreuders, è un’ala destra, ha vent’anni: fantasia, rapidità, tre gol in Eredivisie.