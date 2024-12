Matanovic, dal St. Pauli alla nazionale croata

Davor Suker, Mario Mandzukic e Alen Boksic sono tre monumenti per i tifosi croati: i centravanti più amati. Igor Matanovic può rappresentare il presente e il futuro della nazionale diretta da Zlatko Dalic. Nella scorsa stagione ha segnato quattordici nella Zweite Liga con la maglia del Karlsruher. E in estate è tornato all’Eintracht Francoforte, che ha festeggiato Natale da terzo in classifica, in zona Champions, con ventisette punti in quindici partite.