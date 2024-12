Jappert, il Lecce si muove in Argentina

L’infortunio di Kialonda Gaspar, fermo per una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, ha modificato le strategie del Lecce in vista del mercato di gennaio. La priorità di Pantaleo Corvino è diventata quella di consegnare a Marco Giampaolo un nuovo difensore centrale. Comprare a prezzi contenuti con l’idea di realizzare in futuro un’altra plusvalenza: è questa la politica manageriale del club governato dal presidente Sticchi Damiani. Il Lecce si muove in Argentina. Nelle ultime settimane ha raccolto relazioni su Kevin Jappert, vent’anni, un metro e 89, destro naturale. Gioca nell’Atletico Rafaela, guidato da Ivan Juarez, e può essere tesserato da comunitario.