Hugo Di Piazza e la favola dei dilettanti dell’Espaly

Nel calcio dei fondi di investimento e dei petrolieri c’è ancora posto per qualche favola. Come quella che riguarda i dilettanti dell’Espaly, club francese dell’Alta Loira che si è guadagnato le pagine dei giornali. Gioca in quinta serie, nel “Championnat National 3, Groupe I”: un torneo che corrisponde in Italia all’Eccellenza. Un gruppo formato da “studenti, impiegati, operai, responsabili marketing e web designer”, come ha raccontato alle agenzie il presidente Christian Perbet. Solo orgoglio e passione, niente soldi. Qualche buono, ogni tanto, per la benzina.