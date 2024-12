Jeison Quiñones aspetta il Verona

Dopo Juan Cabal , acquistato dal Verona per tre milioni e mezzo dall’ Atletico Nacional e rivenduto a tredici nella scorsa estate alla Juve , il club di Setti sta cercando un altro colombiano. Il reparto arretrato deve essere sistemato a gennaio. Il direttore sportivo Sogliano si è informato su Jeison Quiñónes , difensore centrale, ventisette anni, un metro e 85, destro naturale, che gioca nell’ Aguilas Doradas e può essere utilizzato in una linea a tre o quattro. Anticipo, colpo di testa, personalità. Ha il contratto in scadenza il 31 dicembre del 2026 e aspetta da diverso tempo un’occasione in Europa .

OTTO GOL - Operazione low-cost, in linea con le strategie del Verona. Il cartellino viene valutato intorno al milione di euro. Quiñónes è nato a Cali il 17 agosto del 1997. Esperienza e carattere. Ha giocato anche in Coppa Libertadores. Nell’ultima stagione, tra coppe e campionato, ha realizzato otto gol. Nell’Aguilas Doradas gli è stata consegnata la fascia di capitano: un intoccabile per il tecnico Juan Pablo Buch, così come per il suo erede Pedro De Pablos. Il Verona cerca un centrale. Jeison Quiñónes non è l’unica pista. La squadra di Zanetti ha la peggiore difesa della serie A: quaranta gol subiti in diciassette giornate. L’allarme è scattato.