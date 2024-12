Gandelman nella lista del Bologna

Investire sui talenti: è questa la traccia che il Bologna vuole continuare a seguire. In Belgio ha scoperto in passato Oussama El Azzouzi . Il centrocampista marocchino giocava nel Royale Union Saint-Gilloise , Sartori ha deciso di acquistarlo nell’estate del 2023 per 2,2 milioni. La Jupiler Pro League rappresenta ancora un punto di riferimento nelle strategie del club di Saputo . È il campionato dei giovani: l’età media è di 24,8 anni. Offre tante soluzioni, da un po’ di tempo fa concorrenza alla Eredivisie e alla scuola olandese. A gennaio il Bologna progetta un’altra operazione in linea con quelle realizzate in Argentina , negli ultimi mesi, con Santiago Castro e Benjamin Dominguez .

LE SOLUZIONI - Le strade sono diverse. Una porta in Belgio, a casa del Gent, dove si è messo in evidenza Omri Gandelman, mezzala o trequartista, ventiquattro anni, israeliano, quattro gol e quattro assist in diciassette partite. Profilo che si sposa con il progetto del Bologna: un metro e 88, mancino, prezzo contenuto (quattro milioni), è abituato a muoversi nel 4-2-3-1, modulo adottato da Italiano. Si è formato nel vivaio del Maccabi Netanya, il Gent l’ha preso nel 2023 per due milioni e mezzo, bonus compresi. È nato a Hod HaSharon il 16 maggio del 2000. È in possesso anche del passaporto portoghese. Ha superato l’esame nella Jupiler Pro League e si sta è fatto ammirare in Conference: sei partite e tre reti (al Chelsea, all’Omonia Nicosia e al Backa Topola). Gandelman è nella lista del Bologna. Video e relazioni: è una delle carte di Sartori.