Kike Salas e i piani del nuovo Siviglia

Il Siviglia ha due obiettivi: ritrovare un equilibrio a livello economico e navigare nelle zone centrali della classifica. Campionato di transizione. Salite che erano state messe in preventivo. Ha chiuso il mercato estivo con un attivo di venti milioni. Ha ceduto pezzi pregiati come il centravanti Youssef En-Nesyri e l’ala Lucas Ocampos. Ha preso Agoumé (ex Inter) e Peque Fernandez (Racing Santander), oltre agli svincolati Iheanacho e Chidera Ejuke. Ha lavorato anche sui prestiti: sono arrivati Sambi Lokonga dall’Arsenal e l’argentino Valentin Barco dal Brighton.