Renato Veiga, la scoperta del Chelsea

Mentre era in ritiro con la nazionale portoghese, in tuta e scarpe da ginnastica, ha raccontato la sua storia e ha mandato un messaggio a Ruben Amorim, che era il suo allenatore nello Sporting e ora guida il Manchester United: “A Lisbona aveva deciso di non fidarsi di me, così la mia carriera si è sviluppata all’estero”. Renato Veiga non ha dimenticato quella bocciatura. C’è una data, il 31 gennaio del 2023, che rappresenta un bivio: lo strappo con il tecnico, la separazione dallo Sporting, club in cui era arrivato da bambino, il prestito all’Augsburg, l’aereo per la Germania. Due anni dopo il percorso di Renato Veiga è stato riempito di contenuti. Ha superato l’esame in Bundesliga, sei mesi dopo il Basilea l’ha acquistato per 4,6 milioni e nella scorsa estate l’ha ceduto al triplo della cifra al Chelsea. Ha tanti estimatori, uno in particolare: Enzo Maresca. A Stamford Bridge si è imposto. E Roberto Martinez, ct del Portogallo, lo ha promosso titolare: tre presenze, novanta minuti, Veiga è una delle novità di un gruppo che sta progettando il Mondiale del 2026.