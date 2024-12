Borja Sainz, l’affare low cost del Norwich

A Carrow Road , nella casa del Norwich , avevano immaginato un altro tipo di stagione. L’idea era quella di lottare per la promozione in Premier . Ma alla fine del girone d’andata, dopo ventiquattro partite e trenta punti, la squadra allenata da Johannes Thorup (danese, 35 anni, il tecnico più giovane della Championship ) è dodicesima e si trova a -7 dal Watford , che è sesto, ha giocato una partita in meno e occupa l’ultimo posto in grado di garantire la qualificazione ai playoff. Una vittoria, due pareggi e tre sconfitte nel mese di dicembre. Il Norwich è retrocesso dalla Premier nel 2022: l’anno scorso aveva sfiorato la finale di Wembley e la possibilità di riprendersi la vetrina di un campionato che produce 7,2 miliardi di ricavi.

CAPOCANNONIERE - A gennaio non cederà il suo giocatore più corteggiato, Borja Sainz, spagnolo, ala sinistra, ventitré anni, capocannoniere della Championship con quindici gol, cinque in più di Josh Maja, centravanti del West Bromwich Albion. Sono arrivate diverse offerte negli uffici di Carrow Road, ma non verranno prese in considerazione da Michael Wynn-Jones e Delia Smith, proprietari del club gialloverde. Borja Sainz è il jolly per tentare la rimonta alla zona playoff. Ha trovato la sua dimensione ideale in Inghilterra. Il Norwich l’ha preso a parametro zero nel 2023, dopo che l’attaccante aveva segnato nove gol nel campionato turco con la maglia del Giresunspor. Radici basche, è nato a Leioa il 21 febbraio del 2001. È alto un metro e 74: accelerazioni e colpi di qualità, ha segnato anche una tripletta al Plymouth Argyle. Ha iniziato a giocare nell’Athletic Bilbao. Una carriera proseguita nel Deportivo Alaves e nel Saragozza. Maglia numero 7, fascia sinistra, si muove in un tridente formato dal danese Oscar Schwartau (2006) e dal croato Ante Crnac (2003), arrivato in estate per undici milioni dal Rakow.