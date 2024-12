Semenyo e gli schemi di Iraola: 5 gol in Premier

Andoni Iraola è il segreto del Bournemouth , sesto in classifica con trenta punti. È basco, ha quarantadue anni, ha trascorso l’infanzia a Usurbil , un piccolo paese di seimila abitanti. È stato un difensore centrale, una vita con la maglia dell’ Athletic Bilbao : 510 partite e 38 gol. È uno dei cinque allenatori spagnoli che lavorano in Premier con Pep Guardiola (sei campionati vinti nel City ), Mikel Arteta ( Arsenal ), Unai Emery ( Aston Villa ) e Julien Lopetegui ( West Ham ). Il Bournemouth è imbattuto da sette giornate. È in zona Europa League . Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1.

IL DISEGNO - Huijsen e Kluivert stanno vivendo una stagione splendida: il difensore, ex Juve e Roma, ha richiamato l’attenzione dei grandi club, e l’attaccante olandese (nove gol durante l’esperienza nella Capitale con la maglia giallorossa) ha trovato applausi e regolarità. Justin è diventato una pedina fondamentale per il Bournemouth, dove può contare sulla stima del direttore sportivo Tiago Pinto: si erano conosciuti a Trigoria. Ha segnato sei reti, è il capocannoniere delle Cherries, che stanno vivendo la terza stagione consecutiva in Premier. Un gruppo in costante crescita: due centravanti come Evanilson e Ünal, la fantasia di Tavernier (quattro assist), i cambi di marcia di Ouattara, le geometrie di Lewis Cook. Il Bournemouth ha un’identità: si muove con ordine, reparti corti, dinamismo, intensità, ottima l’intesa raggiunta da Huijsen accanto all’ucraino Ilya Zabarnyi, classe 2002, che vale quaranta milioni.

LA FANTASIA - Tante soluzioni, una manovra brillante, arricchita dai numeri di Antoine Semenyo, ala destra, venticinque anni il 7 gennaio. È nato a Londra, ha scelto la maglia del Ghana, il Paese dei suoi genitori. Velocità e potenza, un metro e 85, cinque gol in quindici partite. In Premier ha segnato al Nottingham Forest, all’Everton, al Southampton, al City e al Manchester United. Ha fatto la differenza nelle sfide con Guardiola e poi all’Old Trafford. Ha un contratto fino al 2029, costa ventotto milioni. Ha iniziato la carriera nel Bristol, ha giocato nel Newport County e nel Sunderland. Anche suo fratello Jai fa il calciatore: ha ventuno anni, è il terzino destro dell’Eastleigh, che partecipa al campionato di National League, quinta serie.