Joel Ordoñez supera l’esame Juve

Ha superato un altro esame. Contro la Juve si è preso la scena: personalità, gestione del reparto, mai in difficoltà nella marcatura di Nico Gonzalez, Vlahovic e Mbangula. Joel Ordoñez colpisce anche per la maturità, soprattutto in rapporto ai suoi vent’anni. È cresciuto a Guayaquil, in Ecuador. Difensore centrale, un metro e 88, destro naturale, ordinato, elegante, rapido. Gioca nel Bruges, è l’ultima scoperta di un club che ha lanciato talenti come De Ketelaere, Kossounou, Openda e Nusa.