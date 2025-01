Talbi, il golden boy del Bruges

Il papà è marocchino, si chiama Abdallah , mentre sua mamma Evelyne è nata in Belgio , a Namur . Chemsdine Talbi è la nuova storia della Jupiler Pro League . Viene considerato una promessa, ha le potenzialità per entrare presto nella nazionale di Lukaku , che è in attesa di un commissario tecnico dopo l’esonero di Domenico Tedesco . Ala destra, diciannove anni, tecnica raffinata, finte, cambi di marcia. Il Bruges ha capito che la cessione di questo ragazzo garantirà tanti soldi sul conto in banca. Quanti? L’idea dei dirigenti è quella di farlo crescere ancora un po’ nella Jupiler Pro League. Il suo valore può solo moltiplicarsi, così ripetono negli uffici del Bruges, che ha imposto il pareggio alla Juve in Champions e ottenuto - tra coppe e campionato - il diciannovesimo risultato utile di fila.

Le partite a Beersel

Chemsdine Talbi è nato a Sambreville, come racconta la sua carta d’identità, ma ha trascorso l’infanzia a Beersel. Ha la velocità e il senso tattico di Ndoye: ricorda un po’ lo svizzero del Bologna. Agile, svelto, elegante, un metro e 75. Attaccante esterno da 4-2-3-1 e da 4-3-3. Cinque gol e due assist nella Jupiler Pro League. Il tecnico Nicky Hayen gli ha creato intorno come un’anfora di vetro. Lo tiene distante dalle pressioni. Talbi è un capitale. Quindici presenze, solo cinque da titolare. Un rendimento arricchito da due assist. È nato il 9 maggio del 2005, è uno degli under 20 più stimati a livello europeo.

Fabian Ruiz e Luis Alberto

È gestito dall’agenzia You First, dagli stessi manager che seguono Fabian Ruiz (ex Napoli, ora al Paris Saint Germain) e Luis Alberto, che in estate ha lasciato la Lazio per trasferirsi in Qatar all’Al-Duhail. Ha un contratto fino al 2027, l’ha firmato all’inizio di agosto. Sei partite in Champions, si è distinto anche contro la Juve. Ha cominciato a giocare nella scuola-calcio del Tubize. Nel 2015 ha varcato il cancello dell’accademia del Bruges. Ha esordito nella Jupiler Pro League il 18 marzo del 2023 contro il Kortrijk (0-1), l’allenatore era Rik De Mil. Ha vinto il campionato nel 2024. Tante manovre intorno al suo nome: dall’Ajax all’Aston Villa.