Robinson e i 9 assist in Premier

Momo Salah è il mago degli assist in Premier League: tredici in ventidue partite. La cornice giusta ai suoi diciannove gol che hanno spinto il Liverpool al primo posto e permesso a Slot di ereditare le chiavi di Klopp su un tappeto di velluto. L’altro artista dei passaggi decisivi è Bukayo Saka, che ne ha firmati dieci con l’Arsenal. Un podio completato a sorpresa da Antonee Robinson, un terzino sinistro che sta aiutando il tecnico portoghese Marco Silva a trasformare i sogni del Fulham, decimo con trentatré punti, in grado di battere il Chelsea (2-1) e di pareggiare con il Liverpool (2-2) e l’Arsenal (1-1). Robinson è il giocatore che ha inventato più assist dopo Salah e Saka. Sono nove. E hanno contribuito a farlo diventare uno dei personaggi del mercato.