Jair Cunha, il jolly del Santos

Il Brasile continua a regalare al calcio europeo anche difensori centrali. Guardiola ha voluto portare Vitor Reis al Manchester City : l’ha seguito per dieci mesi. Relazioni e video. Nei giorni scorsi Pep ha chiesto al direttore sportivo Txiki Begiristain di chiudere la trattativa con il Palmeiras . Costo dell’affare: trentasette milioni. Vitor Reis è il capitano della Seleçao Under 20 , guidata da Ramon Menezes . Ora, nella selezione baby, si prepara a fare il suo ingresso Jair Cunha , classe 2005, un metro e 98, uscito dalla prestigiosa accademia di Vila Belmiro .

Le caratteristiche

Anticipo, muscoli, colpo di testa, marcatore e regista arretrato. Senso dalla posizione, lancio, ventiquattro presenze da professionista. Quando giocava nella squadra under 17, il tecnico Elder Alencar lo aveva provato con successo - durante la “Copinha” - anche nel ruolo di regista-mediano per sfruttare le sue geometrie e la forza nei tackle. Jair Cunha può muoversi sul centro-destra e sul lato opposto. A livello giovanile ha lavorato anche con Orlando Ribeiro. Nel 2024 ha aiutato il Santos a centrare la promozione: venti presenze con il tecnico Fabio Carillo, sostituto dopo il ritorno in serie A da Marcelo Fernandes. È gestito dal manager Giuliano Bertolucci.