Willian Pacho e i 40 milioni spesi dal Psg

Quanto è costato? Quaranta milioni. Lo sceicco del Paris Saint Germain , seguendo i consigli di Luis Enrique , l’ha acquistato lo scorso 9 agosto dall’ Eintracht , che dieci mesi prima lo aveva preso per tredici dall’ Anversa . Willian Pacho è diventato uno degli intoccabili della difesa di Lucho. Ventitré anni, mancino, ecuadoriano come Piero Hincapié , uno dei leader del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso , pronto a vincere nella scorsa stagione la Bundesliga e la Coppa di Germania .

L’intesa con Marquinhos

Pacho può giocare in una linea a tre o a quattro. Luis Enrique lo considera uno degli interpreti più completi della nuova generazione di difensori. Diciassette presenze in Ligue 1 e otto in Champions. Contratto fino al 2029. Il 5 gennaio ha vinto la Supercoppa di Francia contro il Monaco: 1-0, gol di Ousmane Dembelé. Maglia numero 51, un’intesa perfetta con Marquinhos. È alto un metro e 87. È nato a Quinindé il 16 ottobre del 2001. Si è formato nell’Independiente del Valle, viveva nel college del club a Quito. A gennaio del 2022 è stato acquistato dall’Anversa di Brian Priske per 5,5 milioni. In Belgio ha lavorato anche con Mark Van Bommel. Diciotto mesi dopo è stato venduto al Bayer quasi per il triplo della cifra.