Mosquera e il tentativo della Lazio

La Lazio si è informata. Ha effettuato un tentativo per Christian Mosquera , vent’anni, difensore centrale del Valencia . Prestito con obbligo di riscatto: era questa la proposta del club biancoceleste. Una formula bocciata dal proprietario Peter Lim , imprenditore di Singapore , e dal direttore tecnico Miguel Angel Corona . Mosquera piace anche al Milan e all’ Inter . La squadra allenata da Carlos Corberán , subentrato a Ruben Baraja il 23 dicembre, sta lottando per evitare la retrocessione. Penultimo posto in classifica, sedici punti, una crisi sportiva e anche economica.

Dal futsal alla Liga

Mosquera era un’idea per la Lazio, ancora alla ricerca di un difensore centrale, in grado di completare un settore composto da Gila, Romagnoli, Gigot e Patric. Adesso l’attenzione si è spostata su Abakar Sylla, ventidue anni, ivoriano, mancino, ex Bruges, dall’estate del 2023 allo Strasburgo. Mosquera è nato ad Alicante il 27 giugno del 2004. I suoi genitori sono colombiani. È alto un metro e 91, pesa 78 chili, destro naturale. Sta dimostrando personalità. È nazionale spagnolo Under 21, uno dei gioielli di Santi Denia. Ha cominciato a giocare a futsal con il Carolinas e il San Blas Cañavate. Poi è entrato nella scuola dell’Hercules.

Lo stadio Puchades

A dodici anni è stato chiamato dai dirigenti del Valencia. Il 4 settembre del 2021 ha esordito con la maglia del Mestalla, la squadra B, allo stadio Antonio Puchades contro il Castellon. Il 19 gennaio del 2022, invece, ha esordito nella Liga: 1-1 con il Siviglia. L’allenatore era Pepe Bordalas. Ha un contratto fino al 2026. Viene gestito dall’agenzia Invsport di Sergio Barila e Carlos Bacca, ex attaccante del Milan. Ha una clausola da ottanta milioni. Settantadue presenze da professionista.