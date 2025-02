Restes e i nove clean sheet in Ligue 1

Doppio ruolo: portiere del Tolosa, ma anche tifoso. È il club della sua città. Guillaume Restes è uno dei portieri più quotati in Europa a livello di under 21. Titolare in Ligue 1, nella squadra allenata dal catalano Carles Martínez Novell. E anche nella Francia baby di Gerard Baticle. È nato l’11 marzo del 2005, non ha ancora compiuto vent’anni. È alto un metro e 88. Personalità tra i pali, sicurezza nelle uscite, presa plastica: un ingresso da applausi.