Cvetkovic, parte l’asta per l’attaccante serbo

Cukaricki è un quartiere di Belgrado , si trova su una collina che si affaccia sul fiume Sava . Il club porta lo stesso nome. Mihajlo Cvetkovic avrebbe potuto scegliere tra la Stella Rossa e il Partizan , ma ha preferito la maglia del Cukaricki, allenato da Marko Savic . E’ un centravanti, ha diciotto anni e in Serbia diversi club stranieri si sono presentati negli stadi della Super Liga per studiarlo.

L’identikit

E un attaccante rapido e agile: un metro e 75, destro naturale, gioca con il numero 91 sulle spalle. Tecnica raffinata, è stato provato anche come ala sinistra e trequartista. Segna con regolarità: sette gol in ventiquattro partite di campionato. In Serbia hanno scritto che viene seguito dalla Lazio e dal Bologna. E’ nato il 10 gennaio del 2007 a Nis. Ha il contratto in scadenza nel 2026, viene gestito dagli agenti della CAA Stellar. E’ cresciuto nel settore giovanile del Cukaricki: nel 2022-23 aveva realizzato trentatré gol in ventisette gare nella Kadetska Liga, che equivale in Italia al campionato Primavera. Una tripletta contro il Brodarac e un poker nella sfida con l’Fk Ole. L’allenatore era Lazar Popovic.