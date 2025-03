Lennon Miller e la new generation della Scozia

Come lo chiamano? “The promise”, la promessa. Lennon Miller ha ancora una faccia da studente. È nato a Wishaw, ha diciotto anni e verrà convocato presto nella nazionale scozzese. È un centrocampista, gioca nel Motherwell, da bambino era tifoso dei Rangers Glasgow. Ha stregato tutti, anche il ct Steve Clarke. Mediano-regista, classe 2006, il suo calcio è un concentrato di logica e adrenalina: pressing, tackle, un metro e 82, due gol e sei assist in Premiership. Le offerte non mancano. C’è anche l’orizzonte della Premier: il Manchester United e il Brighton hanno raccolto informazioni.