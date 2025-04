Neil El Aynaoui, il motore del Lens

Viene considerato il motore del Lens. Neil El Aynaoui è un mediano-regista: organizza la manovra, protegge la difesa, cattura palloni, disegna il gioco. Centrocampista totale, di lotta e di governo. Ha quasi ventiquattro anni, è nato a Nancy il 2 luglio del 2001. Ha il passaporto francese, ma ha scelto la nazionalità marocchina dei suoi genitori. Ordine e sostanza. Geometrie e applicazione. Nella squadra allenata dall’inglese Will Still, trentadue anni, il manager più giovane nei cinque campionati Top a livello europeo, è l’uomo degli equilibri. Venti presenze in Ligue 1.