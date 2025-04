Nico O’Reilly e la ricostruzione del City

Nico O’Reilly è la nuova espressione di un Manchester City che Pep Guardiola sta provando a ricostruire, dopo una stagione dominata dai problemi: dalle nove sconfitte in campionato alla battaglia legale condotta dalla Premier nei confronti del club governato da Abu Dhabi United Group, in merito agli accordi di sponsorizzazione. La qualificazione in Champions viene considerata l’obiettivo minimo per evitare ulteriori danni economici. Il City era scivolato quasi a metà classifica. Adesso è terzo con 61 punti. Nelle ultime cinque giornate ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. Undici gol realizzati e solo tre subiti.