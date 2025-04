Shuto Machino e il sogno dell’Holstein Kiel

Tutto in quattro partite. L’Holstein Kiel, ultimo in classifica, ha ancora la possibilità di agganciare il treno dei playout e di conquistare la salvezza in Bundesliga. Un sogno appeso a un filo, ma che ha ancora qualche percentuale di concretizzarsi grazie a Shuto Machino, un giapponese che è diventato il talismano dei tifosi dell’Holstein Kiel, promosso nella serie A tedesca per la prima volta nello scorso maggio, dopo 124 anni. Otto gol e due assist: Machino ha tenuto in piedi la squadra di Marcel Rapp. Attaccante polivalente: può agire da prima punta oppure da ala, ma anche da falso nove.