Querfeld e gli esami superati in Bundesliga

L’ Union Berlino l’ha scoperto nel Rapid Vienna . Sono stati il direttore generale Oskar Kosche e il responsabile dello scouting Theo Gries a portare Leopold Querfeld in Bundesliga . Difensore centrale, ventuno anni, austriaco. Un affare da tre milioni. Valore che si è quasi triplicato nello spazio di pochi mesi. Anticipo, colpo di testa, velocità nei recuperi. È alto un metro e novanta. Si muove sul centro-destra o sul centro-sinistra in una linea a tre.

Promosso da Baumgart

Feeling immediato con il tecnico Steffen Baumgart. Querfeld si è ambientato subito. Colpisce per la sua maturità, per la capacità di gestire le situazioni complicate. Ventitré presenze in Bundesliga e due gol (all’Eintracht Francoforte e nello spettacolare 4-4 di sabato scorso con lo Stoccarda). Il bilancio della sua stagione è arricchito anche da due assist. Gioca in difesa con il portoghese Diogo Leite e l’olandese Danilho Doekhi, ventisei anni, nei piani del Borussia Dortmund.

Il ct Rangnick

È nato il 20 dicembre del 2003 nella capitale austriaca. Querfeld si è formato nel vivaio dell'Union Mauer e nel 2012 si è trasferito al Rapid Vienna. Il 4 novembre del 2021 ha esordito in Europa League contro la Dinamo Zagabria. Lo gestisce l’agenzia Rogon. Fa parte della nazionale austriaca di Ralf Rangnick, che in passato aveva sfiorato la panchina del Milan. È la riserva di Alaba e Lienhart.