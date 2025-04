Ryan Francisco fa innamorare il San Paolo

Allo stadio Morumbi cercano un nuovo idolo. Il San Paolo non vince il campionato brasiliano dal 2008. Era una squadra che dominava la scena: in difesa aveva un leader come Miranda, poteva contare su Oscar e Hernanes, il portiere era Rogerio Ceni, l’uomo dei guinness, che batteva rigori e punizioni (una carriera da 133 gol e la Coppa del Mondo alzata nel 2002 in Giappone e Corea). L’allenatore era Muricy Ramalho, l’unico in grado di conquistare per tre anni di fila il Brasileirão. Ora il San Paolo sta provando a rilanciarsi anche con l’aiuto di gente esperta come Luiz Gustavo (37 anni), Lucas Moura e Oscar, tornato a casa dopo la lunga avventura in Cina. Il progetto ruota intorno al tecnico argentino Luis Zubeldia, che ha vinto il campionato in Ecuador, Messico e Colombia.