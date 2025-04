Andrej Ilic e lo scouting del Lille

Il Lille ha costruito le sue fortune finanziarie attraverso un percorso scandito dalle plusvalenze. Una lunga collezione: da Rafa Leão a Victor Osimhen , da Sven Botman a Nicolas Pépé . L’ultimo affare d’oro è stato Leny Yoro , diciannove anni, difensore centrale, che il Manchester United ha preso nella scorsa estate per sessantadue milioni. Valorizzare e vendere. Una regola che non si ripeterà con Jonathan David , classe 2000, centravanti canadese, 228 partite e 109 gol con il Lille. Anche l’ultima riunione non ha prodotto sviluppi. Divorzio a fine stagione. Niente rinnovo.

Game over

David andrà via a parametro zero. Lo cerca l’Inter, piace alla Juve. Il Lille, abituato a lanciare talenti, ha già trovato il possibile erede. Si chiama Andrej Ilic, è serbo, ha venticinque anni e il club controllato da Merlyn Partners, il fondo di investimento di Alessandro Barnaba e Maarten Petermann, lo riporterà a casa a luglio dopo l’esperienza in prestito in Germania, all’Union Berlino, dove ha segnato cinque gol in tredici partite.

Il tecnico Genesio

A luglio andrà in ritiro con il Lille: il suo futuro lo deciderà l’allenatore Bruno Genesio, che ha peso specifico nella scelta dei giocatori e lavora al fianco del direttore generale Franck Beria e del ds Sylvain Armand. Andrej Ilic è un prodotto del Partizan. Ha giocato con Napredak, Javor-Matis, RFS Riga e Valerenga. Il Lille l’ha acquistato a febbraio del 2024 per 3,75 milioni.

Le caratteristiche

È nato a Belgrado il 3 aprile del 2000, è alto un metro e 89. Colpo di testa, mobilità, altruismo. In Bundesliga ha segnato una doppietta allo Stoccarda e nelle sfide con l’Hoffenheim, il Borussia Mönchengladbach e il Friburgo. Ha trovato la sua dimensione nell’Union Berlino grazie al tecnico Steffen Baumgart, al 3-5-2 e all’intesa nata in attacco con Benedict Hollerbach, classe 2001, nove gol e tre assist in campionato.