Claude-Maurice ha stregato la Bundesliga

Nella scorsa estate si era svincolato, lasciando sulla scrivania la proposta di rinnovo che gli aveva presentato il Nizza. Si è allenato da solo, durante le vacanze al mare. Ha aspettato il 30 agosto prima di firmare per un altro club. A convincere Alexis Claude-Maurice sono stati i dirigenti dell’Augsburg e il fascino della Bundesliga. Sognava un’esperienza lontano dalla Francia e dalla Ligue 1. Si è accordato per tre stagioni, fino al 2027. E l’impatto in Germania è stato brillante. Claude-Maurice è un trequartista: colpi geniali, ma anche sacrificio e chilometri al servizio del gruppo.