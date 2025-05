Adam Karabec e la festa dell’Amburgo

La fine di un incubo. L’Amburgo è tornato in Bundesliga dopo un’attesa lunga sette anni. Tante salite, problemi di bilancio, delusioni, traguardi sfumati a pochi metri dal filo rosso. E ora la grande festa. Birra e würstel, una città che si è ripresa un posto nel salotto del grande calcio. Secondo posto in classifica, 59 punti, due in meno del Colonia. Sedici vittorie e undici pareggi in trentaquattro giornate. Migliore attacco del torneo: 78 gol. Una promozione conquistata da un tecnico giovanissimo, Merlin Polzin, trentaquattro anni, scelto in corsa dopo il divorzio con Steffen Baumgart.