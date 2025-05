Max Dowman, il bambino prodigio dell’Arsenal

Gira con i libri di matematica e letteratura. Max Dowman frequenta il college, ha quindici anni e si allena spesso con l’Arsenal di Mikel Arteta. La sua scalata è stata raccontata dai tabloid inglesi. Tutti, a cominciare da Jack Wilshere, suo manager a livello giovanile, gli pronosticano una carriera in top class. È un trequartista, si è ritagliato uno spazio importante nella nazionale Under 17 guidata da Neil Rayan: quattordici presenze e quattro gol. In questi giorni si sta mettendo in luce all’Europeo di categoria.