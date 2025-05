Alex Scott e le plusvalenze del Bournemouth

Dall’isola di Guernsey alla Premier League . Quando era bambino, Alex Scott ha giocato le sue prime partite in un centro sportivo a St. Peter Port , davanti al canale della Manica , con la maglia del St Martin’s . Ora gioca nella nazionale inglese Under 21, diretta da Lee Carsley , e potrebbe arricchire presto il conto in banca del Bournemouth , che ha fissato una una base d’asta di venti milioni di sterline. È nato il 21 agosto, ha ventuno anni, è un centrocampista “all-rounder”, in grado di ricoprire diverse posizioni: mediano, regista e mezzala.

Il Bristol

Pressing e dinamismo. È stato lanciato dal Bristol, il Bournemouth l’ha acquistato nel 2023: operazione conclusa da Tiago Pinto, ex direttore sportivo della Roma. Ventitré partite nell’ultima stagione. In campionato la squadra rossonera, allenata dal basco Andoni Iraola, si è piazzata al nono posto: 56 punti in 38 giornate. Il club è controllato dal gruppo Black Knight, guidato da Bill Foley. Al Real Madrid ha già ceduto Dean Huijsen, che era stato scoperto dalla Juve e aveva trascorso sei mesi in prestito nella Roma. Ora ha offerte sul tavolo per Justin Kluivert, altro ex giallorosso, protagonista di una brillante stagione (12 gol e 6 assist), e per l’ala sinistra Antoine Semenyo, ghanese, classe 2000, a segno undici volte.

Plusvalenze

Nella lista dei giocatori più richiesti è entrato anche Alex Scott, che nel Bristol era stato valorizzato dal tecnico Nigel Pearson in Championship. È un centrocampista polivalente. In passato era stato cercato dal Tottenham e dal Southampton, ma alla fine ha scelto il Bournemouth.