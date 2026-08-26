Yanis Begraoui, l’attrazione dell’Estoril

Il centro sportivo si trova alla periferia di Alcabideche, a dieci minuti di autobus dalle spiagge di Rainha e Guincho. Da un po’ di tempo il parcheggio è sempre più pieno di macchine e di tifosi. L’attrazione è il centravanti Yanis Begraoui, che prima di diventare in Portogallo il simbolo dell’Estoril Praia - allo stadio António Coimbra da Mota - ha vissuto una situazione quasi surreale in Francia. Di proprietà del Tolosa, non riuscendo a trovare spazio, è stato spedito in prestito per due volte di fila nello stesso club di Ligue 2, il Pau. Una sorta di girotondo che non gli ha tolto autostima, ma ha rafforzato il suo carattere. Venticinque anni, nato in Francia, a Étampes, a quaranta chilometri da Parigi, Begraoui si è formato nell’Auxerre e ha scelto di rappresentare - per una forma di amore verso i suoi genitori - il Marocco. Un patto legato al cuore e alle origini. Con la selezione Under 23 ha conquistato la Coppa delle Nazioni Africane e si è messo in prima fila per ricevere a settembre la convocazione del ct Mohamed Ouahbi nella nazionale maggiore.