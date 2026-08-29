Lee Han-beom, la rivelazione del Bruges

Cucinare piatti coreani nello stesso condominio di Silkeborg , con il connazionale Cho Gue-sung , è stato il segreto di Lee Han-beom per superare l’iniziale impatto con la nuova vita in Danimarca . Abitare a due piani di distanza dal compagno di squadra ha aiutato il classe 2002 a mitigare la solitudine e a concentrarsi sul campo, dove il principale metro di paragone resta il confronto costante con Kim Min-jae . Per completare la propria formazione tattica, Lee ha studiato a lungo i filmati dell’ex Napoli , ora al Bayern .

Dal Seoul al Midtjylland

Il suo percorso europeo è iniziato nell’estate del 2023, quando il Midtjylland lo ha prelevato dal Seoul FC per un milione e mezzo. Nonostante le difficoltà durante la fase di inserimento, il difensore ha scalato le gerarchie fino a chiudere l’avventura danese con 32 presenze e 4 reti, inclusa l’incornata all’87’ che ha deciso la finale della Coppa contro il Copenaghen: suo il gol del trionfo (1-0). In Danimarca è maturato, ha trovato fiducia e affetto. Un metro e 88, 24 anni, destro naturale, solo due cartellini gialli in tutto il campionato. Il salto di qualità è arrivato ai Mondiali. Nei 270 minuti disputati ha messo in mostra personalità e carattere, firmando una prova brillante contro la Repubblica Ceca (1-0), dove ha annullato Patrik Schick vincendo il 94% dei contrasti. Prestazioni che hanno convinto il Bruges a muoversi d’anticipo sul Tottenham e sullo Stoccarda: l’operazione è stata chiusa su una base di 7 milioni, più 2,5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita a favore del Midtjylland.

Premier o Bundesliga

Potenza e velocità. Lee Han-beom unisce il dominio nel gioco aereo - certificato da una media di 4,2 duelli di testa vinti a partita - alle qualità in fase di impostazione. Ha una precisione nei passaggi dell’89,5%. In Belgio si è inserito subito. Ha firmato un contratto fino al 2031 da 1,2 milioni netti. Nelle prime tre giornate di campionato è sempre rimasto in campo per 90 minuti, collezionando una media voto superiore al 7. Nove punti e zero gol subiti. La Jupiler Pro League è la sua nuova vetrina, ma l’obiettivo dichiarato è raggiungere presto la Premier o la Bundesliga.