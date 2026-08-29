Kévin Danois, si muove la Premier

Cinquemila chilometri di oceano separano il sole di Basse-Terre , in Guadalupa , dallo stadio Abbé-Deschamps . Kévin Danois ha saputo azzerare questa distanza geografica e la nostalgia. Regista classico, ha scelto il 5 come numero di maglia: un amuleto che fa da anello di congiunzione con la sua storia e il suo debutto da professionista. Non si tratta di scaramanzia, ma di un promemoria delle proprie radici e di una famiglia unita. A ventidue anni, Danois è un capitano fuori dai cliché che si muove su frequenze diverse. Quando l’ Auxerre è naufragato in passato sotto i cinque gol del Lens , la fascia al braccio avrebbe potuto schiacciarlo. Invece ha saputo parlare da leader a un gruppo smarrito.

Il prezzo? 35 milioni

Fa parte della Francia Under 21, guidata da Gérald Baticle. Efficienza e regolarità. Longilineo, solido nei contrasti, garantisce un volume di corsa impressionante in fase di non possesso. Pressing e intensità. Gestione chirurgica: 87% di precisione nei passaggi. Recupera palloni e cerca il lancio in verticale. È un centrocampista di governo, capace di schermare la difesa e, nello stesso tempo, di inventare la traccia per l’attaccante. Negli uffici dell’Auxerre domina il realismo: la Ligue 1 è una terra di transito per i talenti. Il recente rinnovo di contratto fino al 2029 è servito soprattutto a blindare il valore del cartellino, con la dirigenza che ha già fissato a 35 milioni la base d’asta per trattare. Una plusvalenza vitale per il club. Crystal Palace e Nottingham Forest si sono mossi concretamente, prospettando offerte che superano i 25 milioni di sterline più bonus. La Premier, per Danois, resta un richiamo speciale.