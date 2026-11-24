In albergo, durante i ritiri con la Polonia, i compagni gli chiedono di suonare la fisarmonica: uno show che è diventato virale sui social e su YouTube. Basta questa scena del suo primo raduno con la nazionale di Lewandowski , lo scorso novembre, per capire chi sia Bartosz Mazurek : niente emozione e timidezza, la forza di inserirsi subito nel gruppo, nonostante i diciannove anni e una faccia da studente. I dirigenti del Salisburgo lo considerano un piccolo Jude Bellingham per come riesce a unire eleganza, personalità e inserimenti in area. Lui incassa il paragone con un sorriso, non nasconde che il Real Madrid rappresenti il sogno nel cassetto e intanto aumenta i followers su Instagam e anche sul mercato. Ventiquattro presenze, due gol e sei assist tra campionato e coppe. Nei ragionamenti del club governato dalla Red Bull la valutazione del suo cartellino sfiora i trenta milioni.

La notte di Firenze

Potenza, passo lungo, dinamismo. Nato a Białystok il 3 gennaio del 2007 e cresciuto a Grajewo, Mazurek era ancora una semplice riserva nello Jagiellonia dodici mesi prima di debuttare nella nazionale maggiore guidata da Jan Urban. A cambiargli la carriera è stata l’intuizione del tecnico Adrian Siemieniec, che lo ha lanciato regalandogli anche la vetrina europea. Un’occasione che Mazurek ha saputo sfruttare in pieno il 26 febbraio del 2026: allo stadio Franchi, nel ritorno dei playoff di Conference contro la Fiorentina, ha firmato una tripletta in quarantanove minuti, ribaltando lo 0-3 dell’andata nei tempi regolamentari.

Il benzinaio e il fratello

Lo chiamano il “sicario”, soprannome coniato a Salisburgo per la determinazione con cui affronta ogni duello. Ma dietro questa corteccia c’è la quotidianità di un ragazzo legato alle proprie radici. Con Oskar Pietuszewski, altro gioiello cresciuto nello Jagiellonia e ora golden boy del Porto di Farioli, il rapporto è iniziato a otto anni con una lite nel piazzale di un benzinaio: da quel giorno i due sono diventati inseparabili e sperano di ritrovarsi un giorno in una finale di Champions. Il segreto della sua ascesa è la famiglia. Quando aveva tre anni e mezzo e invadeva il campo del Warmia Grajewo per giocare con bambini più grandi, Mazurek ha potuto contare sul sostegno totale dei genitori e del fratello maggiore Arkadiusz. Nella scorsa estate il Salisburgo ha investito sei milioni per portarlo in Austria. Arkadiusz, ex calciatore nelle serie regionali, ha messo da parte la propria vita per trasferirsi con lui nei primi mesi: gli ha fatto da autista, cucinava e gestiva la casa affinché Bartosz potesse pensare soltanto ad allenarsi e riposare.

L’assalto della Premier

Positivo l’esordio nella nazionale maggiore contro la Romania, arrivato dopo una doppietta con l’Under 21 alla Svezia. Mazurek ha superato in modo brillante anchei primi esami con il Salisburgo, un club che si nutre di plusvalenze e scopre spesso i suoi talenti con l’aiuto degli algoritmi. Numeri convincenti: 88% di passaggi riusciti e 92% di tackle vinti. Il Crystal Palace è pronto a mettere sul piatto venti milioni Gli osservatori di Brighton, Borussia Dortmund, Porto e Benfica lo seguono ogni settimana. Ma per il ragazzo che suona la fisarmonica in ritiro, il mercato è ancora lontano dai suoi pensieri.