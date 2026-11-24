Rangnick e la festa in piazza

Geometria, pressing, ritmo e pulizia in costruzione. Quando ha preparato le convocazioni per la Nations League, all’inizio di novembre, Rangnick ha deciso di inserire il classe 2009 nella sua lista, perché l’età non può essere un freno. Weinhandl ha debuttato contro Israele a 17 anni e 10 mesi, è stato schierato nel blocco dei titolari: ottavo esordiente più giovane nella storia dell’Austria. “È successo tutto talmente in fretta che negli allenamenti pensavo solo a non farmi male”, ha raccontato con sincerità in tv davanti ai microfoni di Orf. La stessa semplicità con cui, un anno prima, era tornato nel suo paese, in Stiria, a Fernitz-Mellach, meno di cinquemila abitanti, dopo aver trascinato l’Austria Under 17 di Hermann Stadler alla finale del mondiale in Qatar, titolo perso poi di misura contro il Portogallo. Nella piazza principale c’erano centinaia di amici, il sindaco e le telecamere: alla domanda su cosa desiderasse dopo settimane di ritiro, il baby-fenomeno non ha avuto dubbi, chiedendo solo il gulasch della nonna.

Dai banchi di scuola ai record in Europa

Nato a Graz l’11 gennaio 2009 e cresciuto nel vivaio dello Sturm, che lo aveva scoperto quando a sei anni, Weinhandl è un centrocampista moderno: un metro e 90, destro naturale, ventidue presenze, due gol e tre assist tra campionato e coppe. Struttura alla McTominay, ma regista puro. La sua scalata è stata vertiginosa: nel settembre del 2024 ha esordito Youth League a 15 anni e 8 mesi, stabilendo il record assoluto per un austriaco. Nel gennaio del 2026 è arrivato il debutto in Europa League contro il Feyenoord a 17 anni e 11 giorni, altro primato nazionale, seguito a maggio dal primo gol contro l’Hartberg.

Il no alla Premier

La valutazione di mercato di Weinhandl ha già toccato i 15 milioni, rendendolo il giocatore più prezioso dell’intera Bundesliga austriaca. A luglio aveva ricevuto offerte concrete dalla Premier: l’Aston Villa era in prima fila, ma il ragazzo e lo Sturm Graz hanno deciso di chiudere la porta. Tutto rinviato alla prossima estate. Il circolo dei corteggiatori, nel frattempo, si è allargato: oltre al club di Emery, sono entrati in azione l’Arsenal, il Newcastle e il Brighton.