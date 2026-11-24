Quando sui forum dei tifosi dell’ Auxerre è rimbalzata l’indiscrezione di un’offerta da 17 milioni per un “garçon”, un ragazzino ancora minorenne, in molti hanno pensato a un pesce d’aprile in anticipo. Pochi giorni dopo, il 2 febbraio, la notizia è diventata realtà: il Paris Fc ha messo sul piatto una cifra extralarge, bonus compresi, per strappare alla concorrenza Rudy Matondo . Un’operazione da record, la seconda cessione più remunerativa nella storia dell’Auxerre, dopo i venti milioni incassati nell’estate del 2004 per il passaggio del centravanti Djibril Cissé al Liverpool .

L’infanzia

Mediano, regista o mezzala. Centrocampista di lotta e di governo. Destro naturale, un metro e 80, pressing, tackle, visione di gioco. Matondo è nato il 13 marzo del 2008 a Évry-Courcouronnes, nella banlieue meridionale di Parigi, da una famiglia originaria della Repubblica Democratica del Congo, Matondo non è il classico prodotto preconfezionato delle accademie moderne. È uno dei pilastri della Francia Under 19 di Jean-Luc Vannuchi. Undici presenze in Ligue 1, tre da titolare, una crescita graduale e la stima di Liam Rosenior, chiamato dalla famiglia Arnault (proprietaria del club) dopo il divorzio del tecnico con il Chelsea. Matondo è stato impiegato anche nel ruolo di terzino destro, come nell’ultima partita vinta 4-0 contro l’Angers. Una squadra che è la grande novità della stagione: secondo posto, ventitré punti, -3 dal Psg, con due italiani in vetrina, Coppola guida la difesa davanti a Trapp, mentre Koleosho porta velocità e fantasia sulla fascia sinistra. Un 4-2-3-1 completato in avanti da Kebbal, Pagis e Sinayoko, capocannoniere del campionato con nove gol. Matondo è la soluzione che il Paris Fc ha pronta in casa se a gennaio dovesse decidere di cedere il centrocampista Patrick Zabi, arrivato in estate dal Reims e seguito ora dal Napoli, alla ricerca dell’erede di Anguissa.

L’incastro perfetto

La sua scalata comincia quasi per caso nell’aprile del 2025. Appena diciassettenne, viene aggregato agli allenamenti della prima squadra dell’Auxerre per tamponare l’emergenza provocata dagli infortuni contemporanei di tre centrocampisti: Kévin Danois, Elisha Owusu e Hamed Junior Traoré. Gli bastano 72 ore per convincere il tecnico Christophe Pélissier e il suo staff. Debutta in Ligue 1 contro il Rennes con il numero 34. Da quel momento non si ferma più. Il 2 febbraio del 2026 firma per il Paris FC. L’impatto con la capitale è convincente: si inventa contro l’Olympique Lione una partita di altissimo livello, tanto da meritare gli elogi della stampa francese. L’Équipe, in particolare, la definisce una prestazione «XXL», praticamente perfetta.

Modello Pogba

Matondo possiede una struttura fisica che ricorda quella di Paul Pogba. Falcata potente, efficacia nei contrasti, naturalezza negli inserimenti: è un centrocampista completo, capace di abbinare muscoli e qualità. Nel maggio del 2026, firmando una doppietta contro il Brest, è diventato il più giovane marcatore nella storia del Paris FC in Ligue 1, all’età esatta di 18 anni e 51 giorni. La sua crescita è stata accompagnata dalla fiducia della società parigina, che il 15 ottobre lo ha blindato con un rinnovo fino al 2030, mentre la valutazione di mercato sfiora già i 20 milioni. Il 7 novembre, poi, Matondo è tornato per la prima volta da avversario allo stadio Abbé-Deschamps, contro il suo passato. Novanta minuti da titolare, affrontati con la freddezza di chi sembra non sentire il peso delle emozioni.

Il legame con il Grigny

Dietro il successo di Rudy c’è un retroscena raro nel calcio contemporaneo: nessun super procuratore, nessuna agenzia internazionale. La sua carriera e i suoi contratti sono gestiti interamente dalla famiglia. Nonostante i riflettori della Ligue 1 e la medaglia d’argento conquistata con la Francia agli Europei Under 17 del 2025 in Albania, Matondo non ha mai sciolto il vincolo che lo unisce al Grigny, il piccolo club nel quale ha cominciato a mettersi in evidenza. Torna spesso al campo che lo ha visto crescere per incontrare i ragazzi del vivaio e partecipare a una serie di iniziative solidali.