Nel mese di agosto, quando il suo nome era ancora un mistero per il grande pubblico della Liga , l’allenatore che lo aveva avuto in prestito al Mirandés - Antxon Muneta - si era esposto sul suo conto davanti ai microfoni di Cope : « Javi Hernández sarà una sorpresa per l’ Espanyol ». Sembrava la frase di circostanza di un maestro affezionato. Cento giorni dopo, invece, è diventata una sentenza. Con il numero 28 stampato sulle spalle - quello dei ragazzi aggregati dalla squadra B - il ventiduenne mancino di Barcellona occupa il secondo posto nella classifica degli assist: sette in tredici partite. Due in meno di un fenomeno come Yamal , blindato dal presidente Laporta con una clausola da un miliardo. Era un’incognita, ora si è preso le chiavi dell’Espanyol, allenato fino al 27 ottobre da Manolo González e poi da Eder Sarabia . Il club catalano è undicesimo, ha conquistato quindici punti in tredici partite. Con Sarabia ha ripreso a funzionare: due vittorie in trasferta (contro Villarreal e Athletic Bilbao ) e un pareggio. Javi Hernández può fare il regista e il trequartista. Ventidue anni, un metro e 75, visione di gioco e lancio, mancino. Fino a pochi mesi fa la sua carriera sembrava essersi inceppata proprio sul più bello. Nell’estate del 2025, dopo una buona stagione in prestito all’ Huesca sotto la guida di Antonio Hidalgo , un infortunio muscolare lo aveva frenato proprio mentre sognava di debuttare nell’Espanyol. Costretto a ripartire da zero a gennaio in Segunda División , al Mirandés, aveva ritrovato la scintilla: «Sono arrivato e mi sono sentito subito importante», aveva raccontato al Mundo Deportivo .

Stile e logica

A tenerlo legato a filo doppio con Barcellona c’era sempre stata la voce di Manolo González. L’allenatore dell’Espanyol, che lo aveva già cresciuto nella squadra B, non ha mai smesso di chiamarlo nei momenti più complicati: «Quando le cose andavano male è stato il momento in cui si è preoccupato di più per me, questo dice tanto dell’uomo che è», ha raccontato Hernández. Rientrato in estate alla Ciutat Esportiva Dani Jarque, Javi ha trovato subito la direzione. Nelle prime tre giornate di campionato (contro Levante, Real Madrid e Real Sociedad) ha servito un assist a partita: un record che in casa Espanyol mancava da ventidue anni.

Il Sant Gabriel

Le prime partitelle al parco insieme con suo padre, i dribbling tra i birilli colorati sui campi del Sant Gabriel e del Damm, due società catalane - fino alla cantera dell’Espanyol, un cancello che ha varcato quando aveva otto anni. La scalata di Javi non ha conosciuto scorciatoie. A settembre è stato premiato come migliore giovane del campionato. Ha spiegato ad AS il segreto della sua esplosione: «La Liga privilegia la tecnica, a differenza della Segunda». Meno falli tattici, più metri per inventare. E mentre la Spagna Under 21 di David Gordo gli consegna il comando della trequarti e gli osservatori delle big iniziano a studiarlo, Cornellà lo ha già eletto a bandiera. Nell’estate in cui il portiere Joan García sceglieva i rivali del Barcellona scatenando la rabbia dei tifosi, Javi firmava il rinnovo fino al 2028 senza esitare: «L’Espanyol è esattamente dove voglio essere». Il suo migliore amico è Ángel Fortuño, il portiere rivelazione cresciuto con lui nel vivaio. Per blindarlo, la dirigenza ha inserito nel contratto una clausola da 25 milioni.