Inghilterra, Southgate: "Useremo l'Italia per fare delle prove"

LONDRA - Lo stadio del Wolverhampton, il Molineux Stadium, sabato ospiterà il replay della finale degli Europei tra Inghilterra e Italia, stavolta match valido per la terza giornata della Nations League. Gli Azzurri comandano con 4 punti, gli inglesi invece sono ultimi a 1 dopo aver perso con l'Ungheria e pareggiato con la Germania. Il ct inglese, Gareth Southgate, annuncia novità di formazione, ma più che al torneo in corso conferma di pensare al mondiale in Qatar: "Per noi in questo momento è importante non solo vincere, ma anche fare tutte le prove possibili, dando ai giocatori la possibilità di disputare partite importanti come quella contro l'Italia. Solo utilizzandoli contro determinati avversari i giocatori possono dare risposte concrete", ha spiegato.