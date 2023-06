Croazia, clima bollente in allenamento: i tifosi insultano Livaja

FIUME (CROAZIA) - Clima tesissimo nel ritiro della Croazia a Fiume. Impegnata il prossimo 14 giugno contro l'Olanda nelle Final Four di Nations League, la nazionale croata del ct Zlatko Dalic deve far fronte a diversi problemi extra campo. Protagonista l'ex attaccante di Inter, Atalanta ed Empoli, Marko Livaja, che ha salutato in anticipo i suoi compagni lasciando il ritiro. Il motivo è clamoroso.