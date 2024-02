Calendario Nations League: le partite dell'Italia, date e orari

All'indomani del sorteggio dei gruppi della nuova edizione della Nations League, che prenderà il via nel settembre 2024, la FIGC ha reso noti orari e date delle partite che vedranno protagonista l'Italia di Luciano Spalletti, inserita nel gruppo 2 con Belgio, Francia e Israele. Esordio in casa di Mbappé e compagni per gli Azzurri, che a giugno scenderanno in campo per difendere il titolo europeo in Germania, dopo la straordinaria impresa del 2021 con Roberto Mancini al timone. Nuovo ciclo, nuova storia, con l'ex allenatore del Napoli che sta cercando di trasmettere i concetti e le emozioni che gli hanno consentito di vincere lo Scudetto solo pochi mesi fa. La Nations League resta una competizione da rispettare, per oliare meccanismi tattici e far crescere giovani importanti, che iniziano a farsi spazio nel mondo del calcio italiano. Per alcuni calciatori, Euro 2024 potrebbe rappresentare l'ultima tappa del cammino in nazionale, con un'Italia da migliorare e, in parte, ricostruire. Da settembre, sarà tempo di Nations League.