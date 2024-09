Francia-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Areola, Samba, F. Mendy, W. Fofana, Koundé, Guendouzi, Koné, Griezmann, Y. Fofana, Dembelé, Thuram.

Indisponibili: Tchaouameni

La probabile formazione di Spalletti

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct: Spalletti.

A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Okoli, Buongiorno, Udogie, Cambiaso, Fagioli, Pellegrini, Brescianini, Zaccagni, Kean.

Indisponibili: -

Francia-Italia, la cronaca

Cancellare Euro 2024 e provare a trovare certezze per iniziare un nuovo corso: l'Italia torna in campo per una gara ufficiale sfidano la Francia al Parco dei Principi nella prima giornata del gruppo 2 di Nations League. Inizia un biennio che mira al ritorno al Mondiale ma che nell'immediato deve dare risposte incoraggianti. Obiettivi a medio e lungo termine da centrare, opportunità da cogliere al volo per i giovani dai quali si intende ripartire.