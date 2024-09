Finalmente, questa è Italia! Cominciamo a ragionare

Allons enfants, finalmente questa è l'Italia che vogliamo, che avevano inutilmente cercato all'Europeo, che incredibilmente abbiamo ritrovato in casa dei vicecampioni del mondo (e semifinalisti in Germania dov'erano stati eliminati dalla Spagna poi campione), battuti per la prima volta dopo sedici anni e in terra francese dopo settant'anni. Il successo colto al Parco dei Principi è stato tanto inatteso quanto strepitoso: per la reazione al gol choc di Barcola (male Di Lorenzo che però si è riscattato con un'ottima ripresa), il capolavoro Di Marco, le reti di Frattesi e Raspadori, il gioco di qualità, la prova super di Tonali, la gran partita di Retegui. Se è questo il nuovo inizio, gli azzurri sono sulla strada giusta. Spalletti ha raccontato di avere vissuto un'estate bruttissima, come tutti i tifosi della Nazionale. Evidentemente, la mazzata presa in Germania è stata molto dolorosa e altrettanto istruttiva.