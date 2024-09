Odegaard e la battuta del ct sull'infortunio: "Non sono sicuro che Arteta..."

Quella di ieri non è stata certo una serata fortunata per Martin Odegaard , al di là del risultato finale di Norvegia-Austria, sfida di Nations League andata in archivio sul punteggio di 2-1 per Haaland e compagni. L'infortunio del capitano dell' Arsenal ha fatto scattare l'allarme in casa Gunners, con il ct norvegese Stale Solbakken che si è lasciato andare ad una battuta piuttosto infelice nel dopo gara, tirando in ballo il collega Mikel Arteta .

Infortunio Odegaard, Solbakken e l'infelice battuta che ha coinvolto Arteta

Martin Odegaard ha avuto la peggio nel contrasto con Christoph Baumgartner, poco dopo l'ora di gioco di Norvegia-Austria. Sostituito al 67' da Kristian Thorstvedt, centrocampista attualmente in forza al Sassuolo in Serie B, il capitano dell'Arsenal è uscito disperato per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia, come confermato dal ct norvegese Solbakken: "Sembrava molto dolorante nello spogliatoio - ha rivelato -. Ho visto che era seduto con i fisioterapisti intorno a lui e non aveva possibilità di continuare. Sappiamo che si tratta di una distorsione alla caviglia. Quelli di noi che hanno giocato a calcio sanno che, con un po' di fortuna, tutto può andare bene, se non c'è interessamento dei legamenti. Ma non sono sicuro che Arteta mi chiamerà stasera per elogiarmi", ha aggiunto il commissario tecnico con un sorriso beffardo. Una chiosa che non è andata giù a tanti tifosi dei Gunners, insorti sui social contro il selezionatore della Norvegia. Odegaard, che sarà sottoposto in queste ore a tutti gli esami strumentali del caso, rischia seriamente di saltare il sentitissimo derby del Nord di Londra contro il Tottenham.