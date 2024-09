Reijnders illude l'Olanda, Dumfries la salva: 2-2 con la Germania

Gol e spettacolo nel martedì di Uefa Nations League . Olanda-Germania era la partita più attesa e non ha deluso le aspettative: pirotecnico 2-2 . Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam , Orange in vantaggio dopo due minuti grazie a un gol del milanista Reijnders , ripresi da Undav e ribaltati da Kimmich . Nel secondo tempo ancora un "italiano" decisivo: Dumfries ha riportato il risultato in parità. Germania e Olanda si confermano così appaiate in testa al gruppo 3 (Lega A) a quota 4 punti approfittando del pari a reti inviolate tra Ungheria e Bosnia-Erzegovina (primo punto in classifica per entrambe).

Centesima presenza e doppietta: Kane decide Inghilterra-Finlandia

Nella Lega B successo della Georgia in Albania (Kochorashvili), vittoria della Grecia in Irlanda, grazie a Ioannidis e Tzolis, e 3-2 della Repubblica Ceca sull'Ucraina: doppietta di Sulc intervallata da una rete di Vanat, prima del calcio di rigore trasformato da Soucek e del centro di Sudakov. Ma è stata, soprattutto, la notte di Kane: decisivo a Wembley con una doppietta, assoluto protagonista nel 2-0 dell'Inghilterra contro la Finlandia nel giorno della sua centesima presenza in nazionale (festeggiata con scarpini dorati).

Colpo di Marcolini: Malta vince in Andorra

Nella Lega C 3 punti per la Lettonia sulle Isole Faroe (Varslavans a beraglio in avvio di ripresa) e 2-0 tra Macedonia del Nord e Armenia (Bahrdi e Miovski risolutivi dopo l'espulsione del macedone Zajkov per somma di ammonizioni). Nella Lega D successo di Malta in Andorra: gli uomini di Marcolini si sono imposti grazie a Camenzuli.