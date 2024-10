Deschamps: "Theo Hernandez? Non il suo miglior momento. E su Thuram..."

Alla vigilia della sfida con Israele, valida per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Nations League, il ct Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno della Francia , senza dimenticare il difficile momento di Theo Hernandez e le condizioni fisiche di Marcus Thuram e Barcola .

Deschamps: "Non il miglior momento di Theo. Thuram a parte"

Direttamente dal ritiro della nazionale francese, Didier Deschamps ha detto la sua sull'avvio di campionato di Theo Hernandez e sugli ultimi episodi che hanno caratterizzato l'esperienza con la maglia del Milan: "Ha avuto un inizio di stagione piuttosto complicato - ha ammesso il commissario tecnico della Francia -. Ne ho già parlato con lui, per diverse ragioni. In base ai risultati ottenuti dalla sua squadra, ha fatto meglio di così. Lo sa, naturalmente. È felice di essere in nazionale, e questo vale per tutti quei giocatori che escono da periodi difficili con i loro club. Non è il suo miglior momento. Ha delle responsabilità, ma ciò può dipendere da molte cose, in particolare dai risultati quotidiani del suo club, che non sono quelli attesi".

Manca Mbappé, ma c'è l'interista Marcus Thuram, nonostante qualche acciacco: "Thuram farà un allenamento a parte. Vedremo domani, ma oggi sembra incerto - ha confermato Deschamps -. Barcola si allenerà oggi col gruppo. L'assenza di Mbappé? Ognuno è libero di avere la propria interpretazione, il proprio modo di vederla. A parte il fatto che Kylian suscita molte discussioni anche quando non è presente, ciò riguarda tutte le squadre nazionali. Sono certo che Kylian sia attaccato alla nazionale. Non è andata bene nel primo match dell'ultimo raduno, non si trovava in un momento felice in quel momento. Non si può dire che l'ambiente intorno alla nazionale francese sia dei più sereni, e questo non è ideale".