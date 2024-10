Nations League: Francia show contro Israele, in gol anche Guendouzi

Si chiude la prima giornata di sfide del terzo turno dei gironi di Nations League. Pareggio per l'Italia all'Olimpico contro il Belgio . Tre punti per la Francia, avversaria degli Azzurri nel girone, che batte per 4-1 Israele.

Poker della Francia: sconfitta clamorosa dell'Inghilterra

Poker della squadra di Deschamps che vince per 4-1: nel primo tempo arriva la rete di Camavinga dopo pochi minuti, il pareggio di Gandelman e il nuovo vantaggio della squadra di Deschamps con Nkunku. Nel finale i francesi chiudono la pratica con le reti del laziale Guendouzi e di Barcola. Sconfitta clamorosa dell'Inghilterra: a Wembley vince la Grecia. Al 47' Pavlidis porta in vantaggio gli ellenici, Bellingham nel finale trova il pareggio, ma in pieno recupero è ancora Pavlidis a regalare una vittoria storia alla squadra di Jovanovic. Nello stesso girone l'Irlanda batte la Finlandia: Scales risponde a Pohjanpalo, Brady completa la rimonta.

Haaland batte l'ennesimo record

Poker dell'Austria che spazza il Kazakistan. Sblocca la gara Baumgartner, poi austriaci che dilagano nel secondo tempo con le reti di Leinhart, Sabitzer e Seidl. Nello stesso girone, vince la Norvegia di Haaland per 3-0 contro la Slovenia. L'attaccante del City segna una doppietta e batte l'ennesimo record, Sorloth completa l'opera. L'Armenia pareggia nel recupero contro le Isole Faroe: 2-2 in Scandinavia. Secco 3-0 della Macedonia del Nord in casa della Lettonia. Tre punti anche per la Moldavia che vince 2-0 contro Andorra. Chiude il quadro la sconfitta di San Marino contro Gibilterra per 1-0.