Spalletti: "Peccato, gli episodi hanno cambiato la partita"

Luciano Spalletti è rimasto in piedi per tutto il tempo in quella panchina che conosce benissimo dai tempi della Roma e su cui già era tornato una volta da ct della Nazionale, contro la Macedonia. Spalletti assaporava una serata totalmente diversa, soprattutto visti i primi 38 minuti, momento del rosso a Pellegrini : "Ci sono episodi che cambiano le partite - le sue parole ai microfoni della Rai subito dopo il match - poi prendendo gol subito dopo… Ci sono partite che vengono segnate da cose che vanno oltre la tattica e quel che di bello si prepara". Il ct della nazionale comunque vede il bicchiere mezzo pieno, le conferme che cercava le ha avute: "Loro hanno qualità e calciatori top che giocano in squadre top, bisogna raddoppiare e abbassarsi, sotto l'aspetto del gioco non abbiamo sofferto tanto quanto sui calci piazzati dove siamo stati anche un po' sfortunati. Le conferme ci sono state rispetto alle due partite precedenti, siamo stati capaci di pilotare le nostre possibilità all'interno della partita".

Spalletti: "Un peccato, loro fortunati"

"Peccato? Sì. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo - aggiunge il ct - Non abbiamo concesso tantissime palle gol davanti a Donnarumma perché sotto l'aspetto del gioco non abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto sugli episodi di calci piazzati dove sono stati un po' fortunati. Le conferme ci sono state tutte, si è visto la squadra giocare a calcio e personalità. C'era da confermare le due partite precedenti e che anche in questa partita potevamo pilotare le nostre possibilità dentro la partita e l'avevamo fatto".

Cambiaso: "Guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno"

Cambiaso ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale dopo soli 63 secondi. Purtroppo non è servito per portare a casa i tre punti: "Abbiamo fatto tante cose belle - ha detto a Rai Sport - guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Sono molto contento per il gol, lì per lì non ci credevo nemmeno perché mi son subito girato per capire se era o meno fuorigioco. Peccato per il punto, forse meritavamo qualcosa in più perché anche in dieci ci siamo sacrificati. Ma andiamo avanti".