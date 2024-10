Scozia sconfitta dalla Croazia: McTominay e Gilmour in campo per 90 minuti

La Scozia di Scott McTominay e Billy Gilmour esce sconfitta dalla gara contro la Croazia , valida per la terza giornata di Uefa Nations League : i due centrocampisti di proprietà del Napoli non riescono a lasciare il segno contro Modric e compagni.

Nations League, Scozia ko contro la Croazia: Var decisivo nel finale

Entrambi i giocatori hanno giocato tutti i novanta minuti (più recupero) senza rendersi mai davvero pericolosi: solo McTominay fa partire l'azione della rete di Christie (33'), poi rimontata dai gol di Matanovic (36') e Kramaric (70') per il 2-1 finale. Nel finale pareggia i conti Adams, attaccante del Torino, ma il Var annulla tutto per fuorigioco.

Lega C, vince il Kosovo. "X" tra Bulgaria e Lussemburgo

In campo anche Lituania-Kosovo e Bulgaria-Lussemburgo, partite valide per le Lega C di Nations League, terminate rispettivamente 1-2 e 0-0.