Polonia, Lewandowski è una furia: "La palla deve arrivarmi in area, non sono..."

VARSAVIA (POLONIA) - Non è bastato alla Polonia il gol dell'interista Zielinski per avere la meglio sul Portogallo in Nations League. I biancorossi del ct Probierz hanno perso 3-1 contro Cristiano Ronaldo e compagni, complice anche una prova incolore di Robert Lewandowski. Il 36enne attaccante continua a essere il terminale offensivo della Polonia ma non riesce a essere incisivo come quando indossa la maglia del Barcellona. L'attuale capocannoniere della Liga spagnola, nervosissimo nel post partita, ha analizzato così la sconfitta di Varsavia: "Non sono un centrocampista e il mio compito non è scendere sulla linea di difesa per ricevere la palla", ha tuonato Lewandowski. "Forse posso farlo in allenamento".