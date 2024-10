Nations League, l'Italia si qualifica se...

Alla 4a giornata del girone di qualificazione, il raggruppamento 1 non potrà esprimere già dei verdetti. Ma c'è una situazione che avvantaggerebbe la nostra Nazionale. Se l'Italia batte stasera Israele e il Belgio non vince contro la Francia, la nuova classifica porterebbe gli azzurri a 10 punti, i francesi a 7 o 9 e Lukaku e compagni resterebbero a 4 o 5.

Italia, la classifica e i possibili risvolti

Per effetto di ciò, nella prossima sfida con il Belgio avremmo due risultati su tre a disposizione per ottenere la matematica qualificazione ai quarti. Ricordiamo che in ogni girone le prime due passano al turno.