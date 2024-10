Italia-Israele diretta Nations League: segui la partita di oggi LIVE

A Udine va in scena la sfida tra l'Italia di Spalletti e l'Israele di Shimon, valida per la quarta giornata della fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Dopo il 2-2 maturato a Roma contro il Belgio di Tedesco, Retegui e compagni vogliono tornare alla vittoria contro una nazionale battuta a Budapest appena un mese fa. Segui la partita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.